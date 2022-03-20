وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، أن روسيا نفذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مساء السبت وصباح الأحد.

وأضاف أن صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" أطلقت من مياه البحر الأسود على مصنع نيجين، الذي يقوم بإصلاح العربات المدرعة الأوكرانية التي تضررت خلال القتال.

وأردف كوناشينكوف قائلا إن روسيا أطلقت صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" من بحر قزوين، وصواريخ "كينجال" التي تعني الخنجر وتفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأشار إلى أن تلك الصواريخ أطلقت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم بهدف تدمير منشأة لتخزين الوقود يستخدمها الجيش الأوكراني.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وسط تنديد غربي واسع.

في المنحى نفسه، قصفت القوات الروسية مركزا للاستعداد العسكري حيث يتمركز مقاتلون أجانب انضموا إلى قوات أوكرانيا.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية، هرب أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم.