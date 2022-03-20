ووجه ميخائيل فيرشنين، وهو ضابط شرطة في مدينة ماريوبول التي تتعرض لحصار وقصف روسيين، نداء في الفيديو للرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، لمد يد العون لأوكرانيا، قائلا: "تعهدتما بتقديم المساعدة لكن ما حصلنا عليه لم يكن المطلوب".

وتحدث فيرشنين عن مدينته التي مزقتها الحرب ودمرتها الصواريخ الروسية، موضحا: "على الرئيسين التحرك لإنقاذ السكان المدنيين".

وأضاف: "يموت الأطفال وكبار السن. المدينة دمرت ومحت من على وجه الأرض"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وتابع: "وعدتما بالمساعدة ونحن نريدها. بايدن وماكرون أنتما قائدان عظيمان، كونا كذلك حتى النهاية. من فضلكما امنحا أوكرانيا أنظمة دفاع جوي".

ترحيل بالآلاف

وفي وقت سابق، قال مجلس مدينة ماريوبول إن القوات الروسية رحلت بالقوة عدة آلاف من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي، بعد أن تحدثت روسيا عن وصول "لاجئين" من الميناء الاستراتيجي.

وأفاد المجلس في بيان على قناته على "تلغرام" في ساعة متأخرة من مساء السبت: "خلال الأسبوع الماضي تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية. أخذ المحتلون بشكل غير قانوني الناس من حي ليفوبيريجني ومن الملجأ في مبنى النادي الرياضي الذي كان يختبئ فيه أكثر من ألف شخص (معظمهم من النساء والأطفال) من القصف المستمر".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "نوفوستي" الأسبوع الماضي عن وزارة الدفاع، قولها إن حافلات تقل أشخاصا وصفتهم بلاجئين من ماريوبول بدأت في الوصول إلى روسيا الثلاثاء.

وذكرت السلطات المحلية أن نحو 400 ألف شخص محاصرون في ماريوبول المطلة على بحر آزوف منذ أكثر من أسبوعين، ويختبئون في ملاجئ من القصف العنيف الذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه، وفقما نقلت "رويترز".