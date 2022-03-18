وكان مصدر مطلع قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة مقابل تأكيدات إيرانية بشأن كبح جماح قوات الحرس الثوري الذي يمثل قوة النخبة، في خطوة تأتي وسط جهود لإحياء اتفاق عام 2015 الذي حدت بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وقال كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين في بيان مشترك إنهما "يعتقدان أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود فارغة من الإرهابيين".

وأضافا "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص ولا يمكن أن نصدق أن الولايات المتحدة سترفع تصنيفها كمنظمة إرهابية".

وقالت عدة مصادر إن إسقاط التصنيف الإرهابي هو أحد آخر القضايا وأكثرها إثارة للقلق في المحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويذكر أن الحرس الثوري هو فصيل قوي في إيران يدير إمبراطورية أعمال بالإضافة إلى قوات نخبة مسلحة واستخباراتية تتهمها واشنطن بالضلوع في حملة إرهابية عالمية.