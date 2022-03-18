وقالت وودوارد إن بلادها ودول غربية فرضت "عقوبات غير مسبوقة" على روسيا، وستواصل على نفس النهج تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي.

وأكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، لسكاي نيوز عربية، أن على دول التحالف العمل معا لوقف الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وشددت وودوارد على أهمية تأمين الحماية للاجئين الأوكرانيين، بينما ستواصل بريطانيا تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة الدفاعية، مشيرة إلى أن روسيا "عالقة في أوكرانيا منذ أكثر من 3 أسابيع".

وأفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، الخميس، بأن روسيا تراجعت عن طلب تصويت في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بسبب غياب الدعم.

وكانت روسيا تعرضت لانتقادات واسعة من جانب دول عدة في مجلس الأمن بشأن مبادرة مشروع القرار هذا ذي الطابع الإنساني، والذي تطالب فيه روسيا بحماية المدنيين لضمان خروجهم من المدن الأوكرانية.

ونددت باربرا وودوارد بهذه المبادرة "المنحرفة" شاجبة "لعبة وقحة في مواجهة هذه المعاناة الإنسانية القصوى".