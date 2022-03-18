وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون روسي: "نقل صواريخ إس -300 السوفيتية من دول أخرى إلى أوكرانيا أمر مستحيل وغير قانوني، وموسكو لن تسمح بذلك".

وأضاف أن "الشحنات التي تحمل أسلحة غربية إلى أراضي أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للعملية الروسية الخاصة هناك".

وكانت سلوفاكيا قالت، الخميس، إنها مستعدة لتزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 روسية الصنع، لكن بشرط الحصول على بديل لتجنب تقويض أمن حلف شمال الأطلسي.

وتُعتبر صواريخ أرض - جو من طراز إس-300 نظاما فعالاً لحماية المواقع الإستراتيجية من القصف الجوي.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية"، في وقت سابق، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، سيبحث في سلوفاكيا إمكانية تزويد كييف بهذا النوع من الصواريخ.

وسلوفاكيا واحدة من الدول القليلة في حلف الناتو التي تملك هذا السلاح الروسي، الذي دخل الخدمة للمرة الأولى عام 1978.

وعلى صعيد آخر، قال لافروف: "أدركوا هناك في كييف أن بايدن لن يسمح بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكنهم ما زالوا يأملون بوجود سياسيين أمريكيين "أقل مسؤولية"

وتابع: "يتوقع زيلينسكي أن يدفع الكونغرس الأمريكي بايدن باتجاه " سيناريو أكثر تصادمية".

وقال: "اجتثاث النازية في أوكرانيا يعني إلغاء كل تشريعات التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية".

وأضاف أن هناك "إعلامية يدير الغرب رحاها ضد روسيا تضم عناصر إرهاب المعلومات".