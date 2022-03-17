وكانت ساكي تعقد مؤتمرا صحفيا مع مراسلي البيت الأبيض، ثم شرع الصحفي جون ديكر في طرح سؤاله بالقول: "نشرتم لائحة تضم كل الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.. من بين هذه الأسلحة نجد: 100 قاذفة قنابل يدوية و5000 بندقية و1000 مسدس و400 رشاش.. هل تقولين إن هذه الأسلحة ليست هجومية؟"

وتجنبت ساكي الرد المباشر على السؤال، قائلة: "إنها أسلحة تساعد الشعب الأوكراني على محاربة الغزو من قبل دولة أجنبية".

وعاد ديكر ليقول: "يمكن استخدامها (الأسلحة) بشكل عدواني، أليس كذلك؟"، ثم حاولت ساكي أن تقاطعه، لكن الصحفي أردف قائلا: "الجواب هو نعم.. على الرغم من أنك لا تريدين التصريح بذلك".

وكان جواب المسؤولة في البيت الأبيض: "بادئ ذي بدء، نحن نقدم مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا.. هناك فرق بين الطائرة والطائرات والأنظمة العسكرية الضخمة - أعتقد أن أي شخص يدرك ذلك".

وتابعت: "ما نتحدث عنه، هو إعطاء البنادق والمسدسات للعديد من المزارعين والأشخاص الذين يعيشون في الريف للدفاع عن أنفسهم. أعتقد أن هناك فرقا يدركه معظم الناس.. شكرا لكم جميعا ويومكم سعيد".