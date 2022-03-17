وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمجلس النواب الألماني (بوندستاغ): "عزيزي المستشار أولاف شولتز، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه".

ولقي الرئيس الأوكراني تصفيقا حارا من البوندستاغ، قبل خطابه الذي استمر 10 دقائق.

واستنكر زيلينسكي إقامة "جدار" جديد في أوروبا منذ الاجتياح الروسي وقال: "هذا ليس جدار برلين لكنه جدار في وسط أوروبا بين الحرية والعبودية وهذا الجدار يزداد اتساعا مع كل قنبلة ترمى على مدينة أوكرانية".

وحذّر زيلينسكي من أن "شعبا يتم تدميره في أوروبا"، مضيفا أن 108 أطفال قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم. وتابع: "ساعدونا في وقف هذه الحرب".

كما أعرب الرئيس الأوكراني في خطابه عن أسفه للعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي أقيمت في السنوات الأخيرة بين برلين وموسكو خصوصا في مجال الطاقة.

وقال: "عزيزي الشعب الألماني، عندما قلنا لكم إن نورد ستريم 2 (خط أنابيب غاز بين روسيا وألمانيا علقت برلين رخصة تشغيله) هو نوع من الاستعدادات للحرب، تلقينا إجابة إنه اقتصادي بحت".

وأضاف أن هذه المشاريع التي قادتها ألمانيا وروسيا "كانت الاسمنت للجدار الجديد. بالنسبة إلى البعض إنها سياسة، لكنها أيضا حجارة، إنها حجارة للجدار الجديد".