وذكرت إيران أنه تم القبض على أعضاء في شبكة تعمل لحساب إسرائيل خططت لتخريب منشأة "فوردو" خلال عطلة رأس السنة الفارسية "نوروز" 21 مارس الجاري.

وتم إسناد تأسيس "قيادة حماية وأمن المراكز النووية"، لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب موقع "راجانيوز" الإيراني، فإن "قيادة الفيلق النووي" أو "الحرس النووي" التي أُنشئت مؤخرا ذكرت لأول مرة خلال تقرير اكتشاف شبكة تهدف إلى تخريب منشآت الإنزال النووي.

ووفق الإعلام الإيراني، فإن ضباطا في الموساد الاسرائيلي حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع "ir6" في منشأة فوردو.

وأجهزة الطرد المركزي هي أهم رمز لبرنامج إيران النووي، و"فوردو" هو الموقع النووي الأكثر سرية وأهمية الذي أراد الحرس الثوري إثبات سيطرته عليه.

وذكر بيان للحرس الثوري أن اعتقال الشبكة تم "بالتعاون مع قيادة مكافحة التجسس بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني".

وكانت الحماية الداخلية للمنشآت النووية، مسؤولية منظمة الطاقة الذرية والحماية الخارجية التابعة لمنظمة الدفاع المدني.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فالمجلس الأعلى للأمن القومي هو المسؤول عن "تحديد درجات الخصوصية والحماية للمنشآت النووية"، ومنذ عام 1990، بعد الهجوم السيبراني باستخدام فيروس "ستكسنيت Stuxnet" على المنشآت النووية، تم إجراء تغييرات وقامت منظمة الطاقة الذرية و"الباسيج" (منظمة شبه عسكرية) بدور أكثر فاعلية.

ولكن التفجير في منشأة "نطنز" 2021 أظهرت إخفاق الاستخبارات ومنظمة الدفاع المدني في الحماية، وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني، العميد غلام رضا جلالي، أنه تمت الموافقة على تشكيل "قيادة وحدة الدفاع والأمن النووي".

ووصف جلالي منشأة فوردو بأنها "معقل في المجال النووي" و"محصنة وآمنة للغاية"، معتبرا أنه بتشكيل قيادة واحدة "ستزال نقاط الضعف السابقة تماما".

وأمن المنشآت النووية جزء من الصراع بين وزارة المخابرات والحرس الثوري حول حماية البرنامج النووي.

سلسة الإخفاقات

وشهدت المنشآت النووية عشرات الانفجارات والحرائق والهجمات الإلكترونية خلال أكثر من عقد، ولطالما حملت إيران إسرائيل المسؤولية.

وقدمت منظمة مجاهدي خلق (المعارضة في الخارج)، أمثلة لما تعتبرها ثغرات أمنية، منها سرقة حاسوب محمول يحتوي على أبعاد عسكرية للبرنامج النووي في 2005، والكشف عن منشآت فوردو تحت الأرض 2009، وفيروس "ستكسنيت" الذي استهدف البرنامج النووي 2010، واغتيال شخصيات مرتبطة بالبرنامج، وسرقة أرشيف نووي يشمل 55 ألف وثيقة وعشرات الأقراص المدمجة، وتفجير صالة نطنز للطرد المركزي، وفضح الأكاذيب الأمنية حول اغتيال أردشير حسينبور 2020، وانفجار في محطة نطنز 2021.

ويقول الإعلامي الايراني محمد غروي، إن تأسيس "قيادة حماية وأمن المراكز النووية" هدفه تأمين المنشأت المعنية بعد سلسلة ضربات، بعضها جاء على يد الموساد الإسرائيلي.

ويعتبر غروي أنه بإعلان اعتقال شبكة عملاء تستهدف منشأة "فوردو" يسجل "الحرس النووي" أول نجاحاته في تأمين هذه المنشآت.

نفوذ إسرائيلي

وفي يوليو الماضي أعترف وزير الاستخبارات السابق علي يونسي في مقابلة إعلامية بالنفوذ البالغ للاستخبارات الإسرائيلية في إيران خلال السنوات العشرة الأخيرة، حتى صارت موجودة في كل مؤسسات الدولة.

وحينها طالب يونسي المسؤولين بتوخي الحذر، خاصة وأن هذه الشبكات يمكن أن تستهدف أي شخصية منهم.

وفي إشارة إلى أحد أسباب هذا الاختراق والضربات الأمنية، ألقى يونسي باللوم على الأجهزة الأمنية والعسكرية الرديفة التي تم تأسيسها في إيران خلال السنوات العشر الماضية، معتبرا أنها تأسست لمصلحة مراكز قوى وجهات نافذة لتكون منافسا ومراقبا لوزارة الاستخبارات المركزية نفسها.