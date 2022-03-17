وقالت ماريانغيلا سيماو خبيرة اللقاحات منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إن مسؤولي منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة كانوا من المقرر أن يزوروا روسيا في 7 مارس - بعد أسابيع فقط من الحرب - لتقييم المنشآت التي ينتج فيها "سبوتنيك في".

وقالت سيماو "لقد تم تأجيل عمليات التفتيش إلى موعد لاحق"، فيما تأثر التقييم وعمليات التفتيش بسبب الوضع.

وأوضحت أن حجز الرحلات كان صعبًا وأن هناك مشكلات تتعلق ببطاقات الائتمان "وبعض المشكلات التشغيلية الأخرى".

وأغلقت الدول الغربية مجالها الجوي إلى حد كبير أمام الطائرات الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وفرضت عقوبات واسعة النطاق على المؤسسات المالية الروسية.

وقال سيماو "نوقش هذا الأمر مع الروس، وسيتم تحديد مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن".

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم لقاح Sputnik V الروسي للحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ منذ العام الماضي.

وسيسمح التفويض بشراء Sputnik V كجزء من جهود آلية كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

ووجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Lancet في عام 2020 وشارك فيها أكثر من 20 ألف مشارك أن Sputnik V آمن وفعال بنسبة 91٪ ضد العدوى وفعال للغاية في منع الأشخاص من الإصابة بأعراض شديدة مع COVID-19.

لكن في أكتوبر الماضي ، رفضت هيئة تنظيم الأدوية في جنوب إفريقيا اللقاح، مشيرة إلى بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة التي لم تتمكن الشركة المصنعة الروسية من الرد عليها.

وقال مسؤولون في جنوب إفريقيا إنهم قلقون من أن التكنولوجيا المستخدمة في لقاح Sputnik V قد لا تكون آمنة في السكان الذين يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن تقييمها لـ Sputnik V لا يزال مستمراً. وقد تم إعطاء اللقاح الضوء الأخضر في أكثر من 70 دولة، فيما لم يتم ترصد مشاكل كبيرة تتعلق بالسلامة حتى الآن.