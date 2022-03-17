وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر "الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم"، حسبما نقلت عنه وكالت "تاس".

وذكر جو بايدن، الأربعاء، خلال حديثه عن فلاديمير بوتن: "أعتقد أنه مجرم حرب"، وذلك على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف: "القوات الروسية قصفت المستشفيات واحتجزت الأطباء رهائن".

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن بايدن كان "يتحدّث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صورا "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر".

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بمهاجمة المدنيين دونما تمييز، فيما تصف روسيا أعمالها العسكرية في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، وتنفي مهاجمة المدنيين.