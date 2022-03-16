وصرح شميهال بذلك بعد اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي ونائبه ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس جمهورية التشيك بيتر فيالا ورئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانسا.

وأضاف: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها أوكرانيا لمرة واحدة تقدر حاليًا بحوالي 565 مليار دولار. في الواقع هذه هي الأموال اللازمة لإعادة بناء دولتنا على حساب روسيا وعلى حساب شركائنا".

وشدد شميهال على أن الحكومة الأوكرانية ستعمل على ضمان مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الخارج.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني: "نعتقد أن الدول الشريكة لنا ستنضم أيضًا إلى هذه الخطة واسعة النطاق".

وفي الوقت نفسه، قال إنه تم تشكيل مجموعة في الحكومة لتقييم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني بسبب العدوان الروسي.