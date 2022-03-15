وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في تركمانستان فوز سيردار، بعد تأخير في فرز الأصوات.

وكان سيردار، نجل الزعيم قربان قولي بيردي محمدوف، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات.

وحصل سيردار وفق لجنة الانتخابات المركزية على نسبة 72.97 بالمئة من الأصوات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وسادت حالة ترقب لنتيجة الانتخابات التي عقدت السبت الماضي، وذلك بعد إعلان السلطات يوم الأحد أنها بحاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات.