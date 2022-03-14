وسجلت الغالبية العظمى من الحالات المنسوبة إلى متحور "أوميكرون الخفي"، وعددها 895 حالة، في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، حيث حظرت السلطات التنقل في أنحاء المقاطعة.

ووفق تعليمات الحكومة، لا يمكن مغادرة مقاطعة جيلين أو التنقل من مدينة إلى أخرى من دون الحصول على تصريح من الشرطة.

وسجلت الإصابات بين سكان شنغن وصولا إلى تشينغداو على الساحل، وحتى شينغتاي في الشمال، وتواصل الإصابات الارتفاع بشكل منتظم منذ بداية شهر مارس.

وفيما تعد الإصابات قليلة في بر الصين الرئيسي مقارنة بالأرقام المسجلة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو حتى هونغ كونغ، التي سجلت 32 ألف إصابة، الأحد، فإن هذه الأرقام هي الأعلى منذ التفشي الأول الواسع لـ"كوفيد 19" في مدينة ووهان أوائل عام 2020.

وسجلت الصين حالات قليلة جدا منذ تطبيق الإغلاق الصارم، مع تفعيل الحكومة سياسة عدم التسامح مع ظهور حالات جديدة للمرض.

وتقوم هذه الاستراتيجية لاحتواء المرض على وقف انتقال العدوى بأسرع ما يمكن من خلال الاعتماد على إغلاق حازم، وفرض حجر صحي إلزامي على أي حالة مخالطة لحالة إيجابية الإصابة بالفيروس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الصينية قولها إنها مستمرة في الوقت الحالي في الالتزام باستراتيجية وقف انتقال العدوى.