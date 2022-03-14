ونشرت الصحفية ليسيا فاكوليوك الفيديو على حسابها الشخصي في "فيسبوك"، الذي يظهر مقبرة جماعية في مدينة بوتشا التي تعرضت لقصف عنيف من جانب القوات الروسية خلال الأيام الماضية.

وقالت الصحفية التلفزيونية في المنشور المرفق مع الفيديو: "تم أخيرا دفن 67 مدنيا في بوتشا. قبر واحد للجميع. تم جمع جثثهم من شوارع مدينة كانت هادئة يوما ما. لم يتم التعرف على بعض الجثث".

وأضافت: "بوتشا التي عشت فيها منذ 6 سنوات والتي أتذكرها كجنة، ذات طبيعة جميلة، وشوارع ومنازل أنيقة، تحولت إلى جحيم. مازال الروس يحتجزون المدنيين المحليين كرهائن".

كما نقل الفيديو على "تويتر" الصحفي كيريلو لوكيرينكو المدير التنفيذي بمحطة "هرومادسك راديو" الإذاعية.

وقال في تعليق مرافق: "دفن 67 مدنيا في مقبرة جماعية بجوار الكنيسة المحلية في بلدة بوتشا (30 كيلومترا من كييف) في 10 مارس. قتل المدنيون على يد الجيش الروسي".

وتسعى القوات الروسية منذ أيام إلى السيطرة على كييف، في خضم هجومها العسكري الذي بدأ أواخر شهر فبراير الماضي.

وتواصل القوات عمليتها العسكرية في أوكرانيا لليوم التاسع عشر على التوالي، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إن قصفا صاروخيا لقاعدة يافوريف قرب الحدود البولندية الأوكرانية قتل "ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب" ودمر كمية كبيرة من الأسلحة المقدمة من دول خارجية.

وقال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في إفادة صحفية، إن بلاده ستواصل هجماتها على من وصفهم بالمرتزقة الأجانب.

لكن موسكو نفت مرارا استهدافها للمدنيين في العمليات العسكرية.

وبالموازاة مع خط التصعيد العسكري، تبذل جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب وتدفق اللاجئين من أوكرانيا، وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأحد، أن احتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني وارد جدا.

وأوضح بيسكوف: "لا أحد يستثني احتمال عقد لقاء مباشر بين (فلاديمير) بوتن و(فولوديمير) زيلينسكي، إلا أنه من الضروري قبل ذلك أن يكون واضحا ومحددا ما الذي سيتم مناقشته بين الزعيمين وما النتائج التي يمكن التوصل إليها".

ورفض بيسكوف الإفصاح أو التعليق بشأن ما تم التوصل إليه حتى الآن بين الوفدين الروسي والأوكراني المنخرطين في مفاوضات، حيث اكتفى السبت بالقول إن المفاوضات "مستمرة ولم تنقطع وتجرى الآن بواسطة تقنية الفيديو".

من جانب، قال زيلينسكي‭‭‭ ‬‬‬في وقت متأخر من يوم الأحد، إن المسؤولين الأوكرانيين الذين يتفاوضون مع نظرائهم الروس سيصرون على إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين‭‭‭ ‬‬،‬التي من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام، وفقما نقلت "رويترز".

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات حول الحرب في أوكرانيا بين الجارتين في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، عبر دوائر تلفزيونية مغلقة.