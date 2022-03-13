ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها شنت هجوما على مدينة ستاريتشي ومنشأة تدريب في يافوريف بغرب أوكرانيا.

وأضافت أن ضربة ياروفيف أودت بحياة ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ودمرت كمية كبيرة من الأسلحة الخارجية.

وتابعت أن منشأة يافوريف كانت تستخدم لتخزين عتاد عسكري تلقته أوكرانيا من دول خارجية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مَن وصفتهم بـ"المرتزقة الغربيين" في أوكرانيا سيحرمون من معاملة أسرى الحرب.

وأوضحت: "المرتزقة الغربيون الذين يصلون للقتال في أوكرانيا لن يكون لهم الحق في معاملتهم كأسرى حرب"، مضيفة أن كل هجمات "المرتزقة "الأجانب على القوات الروسية في أوكرانيا تتم باستخدام أسلحة قدمها الغرب.

وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح بين الدول، وهم في العادة أفراد القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع الذين يقعون في قبضة العدو.