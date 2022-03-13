وقال أحد هذه المصادر إنه من المرتقب أن تكون هناك، الاثنين، خلال اجتماع في مجلس الأمن، كلمة لوزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2022.

إلى ذلك، يُناقش عدد من أعضاء مجلس الأمن منذ أسبوعين مشروعا فرنسيا مكسيكيا يتعلق بالمساعدات الإنسانية. ولم يُحدد بعد موعد للتصويت الذي كان مأمولا في الأصل إجراؤه أوائل مارس.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، لوكالة فرانس برس، الجمعة، إنه لم يطّلع بعد على أيّ نص نهائي.

وفي نسخة من المشروع حصلت عليها فرانس برس، يندد المجلس بـ"العواقب الإنسانية الكارثية للأعمال العدائية ضد أوكرانيا"، ويطالب "بوقف فوري للأعمال العدائية" و"لكل الهجمات ضد المدنيين".

كما سيطالب النص بحماية "المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأطفال".

لكنّ هذا المشروع يواجه خطر الفيتو من جانب روسيا بحسب ما قال دبلوماسيون اقترح بعضهم تقديم المشروع مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضوا).

وحق النقض (الفيتو) غير موجود في الجمعية العامة، التي تُعتبر القرارات الصادرة عنها غير ملزمة.

وفي 2 مارس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا "يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، وذلك بغالبية أصوات 141 دولة فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، من أصل 193 دولة عضوا.

ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يجتمع أيضا للبحث في انتهاكات لحقوق الإنسان.

والجمعة، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، الذي قد يشارك في مثل هذا الاجتماع، أطراف النزاع في أوكرانيا على عدم استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق المأهولة.