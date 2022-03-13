وأضافت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "رئيس شركة إنيرجواتوم التي تشغل محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، بيترو كوتين قال في خطاب للمدير العام للوكالة إن نحو 400 جندي روسي موجودون بشكل دائم في الموقع (في زابوريجيا)".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، السبت، أن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتي تشرنوبيل وزابوريجيا النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية.

وقالت الشركة في بيان، السبت، إن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشرنوبيل المعطلة بمساعدة متخصصين روس.

وشهدت محطة تشرنوبيل أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986.

وأضافت الشركة أن الأنشطة التي تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذرت أوكرانيا من تزايد احتمال حدوث تسرب إشعاعي من محطة تشرنوبيل إذا لم يتم إصلاح خط الكهرباء عالي الجهد بها والذي تضرر أثناء القتال.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، الجمعة، إن العاملين في محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، يتعرضون لضغوط نفسية قوية من الروس الموجودين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنها فقدت الاتصال عن بُعد بالأنظمة التي تراقب المواد النووية في تشرنوبيل وزابوريجيا، وعبر المدير العام للوكالة رافائيل غروسي عن قلقه من أن الموظفين ربما يعملون تحت ضغط لا مبرر له.