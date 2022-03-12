ولم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن السبب الذي اضطر طائرة الركاب الروسية إلى إطلاق إشارة الاستغاثة.

وتصل المسافة بين المنطقتين الروسيتين إلى نحو ألفي كيلومتر، يمكن قطعها عبر رحلة جوية في 3 ساعات ونصف الساعة.

ويأتي إطلاق هذه الطائرة إشارة استغاثة وسط توتر في منطقة شرق أوروبا، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.