وكان مسؤول أمني أوكراني كبير قد حذر، الجمعة، بيلاروسيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا إن أوكرانيا تتحلى بضبط النفس تجاه بيلاروسيا على الرغم من استخدامها كنقطة انطلاق للطائرات الروسية.

وقال جوليفيتش: "أريد أن أؤكد أن نقل القوات لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد ولا سيما بمشاركة جنود من بيلاروسيا في العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة لم تر دليلا على وجود قوات بيلاروسية في أوكرانيا.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "لم نر أي مؤشرات على تحرك عسكريين أو قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا. هذا لا يعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث أو أنه لن يحدث".

وأضاف أن الولايات المتحدة اخذت علما بتعليقات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حول أن قوات بلاده "ستدافع عن الخطوط الخلفية للقوات الروسية إذا تعرضت للهجوم".

وأكد المتحدث أن "هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها (لوكاشنكو) أي شيء عن مشاركة بيلاروسيا".

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير في وقت سابق الجمعة إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 80 صاروخا على أوكرانيا من بيلاروسيا.

ويمثل ذلك وفق المسؤول نحو 10 بالمئة من أكثر من 800 صاروخ روسي أطلق على أوكرانيا منذ بدء الاجتياح.

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية أطلقت قرابة 400 صاروخ من داخل أوكرانيا بينما أطلق أقل من نصفها بقليل من روسيا.