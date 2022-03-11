وقالت المنظمة، يوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية "أوصت بشدة وزارة الصحة الأوكرانية والوكالات الأخرى المسؤولة عن تدمير الجراثيم المسببة للمرض الخطيرة جدا لمنع انتشارها العرضي".

وأكد طارق جسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف أن المنظمة الأممية في توصياتها العامة بشأن السلامة في المختبرات "تشدد دائمًا على مقاربة قائمة على تقييم المخاطر".

ونقلت فرانس برس عن جسارفيتش "ينبغي على المختبرات أن تدرس دائمًا الحالة التي تجد نفسها فيها وأن تضمن أنه في حال وجود تهديد هناك وسيلة لتدمير الجراثيم المسببة للمرض الموجودة عادة في جميع هذه البلدان لأسباب تتعلق بالصحة العامة، بأمان تام وتجنب حدوث تسرب عرضي".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس في جنيف، لم تقدم منظمة الصحة العالمية قائمة بالمختبرات في أوكرانيا، ولم تشر إلى مستوى أمنها أو تشرح ما هي العناصر المسببة للأمراض التي قد تكون بداخلها.

لم يستطع المتحدث تحديد ما إذا كان المختبر المعني بهذه التوصيات في إحدى المناطق التي قصفت أو سيطر عليها الجيش الروسي، على ذكرت فرانس برس.