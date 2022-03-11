وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين إن الاتفاق النووي مع إيران لا يحول دونه إلا عدد صغير من القضايا العالقة ودعا جميع الأطراف، بما فيها روسيا، إلى التركيز على حل القضايا النهائية للتوصل إلى اتفاق.

وكان البيت الأبيض قد قال إن الولايات المتحدة ستواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران بشأن التوصل لاتفاق نووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "وجهة نظرنا أننا قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت".

وأضافت "نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا عندما تُبحث عادة الأجزاء الصعبة".