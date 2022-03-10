فقد ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية فرضت حظرا على صادرات السيارات والطائرات والطائرات المسيرة حتى نهاية العام 2022.

وسعت روسيا في وقت سابق، الخميس للرد، على العقوبات الغربية المفروضة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بفرض حظر على تصدير بعض البضائع والسلع الزراعية.

فقد قالت وزارة الاقتصاد الروسية، الخميس، إن روسيا ستعلق صادراتها من القمح والجاودار (الشيلم) والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 أغسطس، وذلك في خطوة لتأمين سوقها المحلية بما يكفي من الغذاء.

وأضافت الوزارة أن روسيا ستحظر كذلك صادرات السكر إلى دول ثالثة حتى نهاية أغسطس المقبل، مع السماح ببعض الاستثناءات لدول الاتحاد الأوراسي، التي تضم إضافة إلى روسيا، أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان.

يشار إلى أن وزير المالية أنطون سيلوانوف قوله إن روسيا ستسدد التزاماتها الخارجية بالروبل إذا استمر تجميد حسابات النقد الأجنبي للبنك المركزي والحكومة بسبب العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة تاس.

وأضاف سيلوانوف أنه سيتم الوفاء بالالتزامات الروسية تجاه المستثمرين الأجانب بأي حال من الأحوال.