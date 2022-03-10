وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "بالتأكيد سنسأل جيشنا عن هذا الأمر، لأننا لا نملك معلومات واضحة عما حدث هناك. سيقدم جيشنا بعض المعلومات".

وكانت روسيا قد نفت، في وقت سابق الخميس، اتهامات أوكرانيا بأنها قصفت مستشفى الأطفال في ماريوبول، واصفة إياها بـ"الأخبار الكاذبة".

وقالت روسيا إن المبنى كان مستشفى سابق للولادة، تسيطر عليه القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة. وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على تويتر: "هكذا تولد الأنباء الكاذبة".

من ناحيته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الأوكراني، بشأن ما تزعمه أوكرانيا بأن القوات الروسية قصفت مستشفى في ماريبول،: "لم يكن هناك مرضى في المستشفى الذي تم قصفه في ماريوبول".

وقال بوليانسكي إن بلاده "حذرت في السابع من مارس من أن المستشفى تحول إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الرئيس الأوكراني قد اتهم روسيا بتنفيذ "إبادة جماعية"، بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة روسية قصفت مستشفى للأطفال، الأربعاء.