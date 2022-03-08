وشكر الرئيس الأوكراني، في كلمة للبرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سعى للعب دور بارز في دعم أوكرانيا ضد روسيا، على المساعدة التي قدمها بالفعل، لكنه قال إنه يتعين على بريطانيا ودول غربية أخرى فعل المزيد والضغط على روسيا بفرض مزيد من العقوبات. وطلب من هذه الدول اعتبار روسيا "دولة إرهابية".

وقال زيلينسكي للبرلمان عبر رابط فيديو: "المسألة بالنسبة لنا الآن هي أن نكون أو لا نكون".

وأضاف: "لن نستسلم ولن نخسر. سنحارب حتى النهاية، في البحر وفي الجو، سنستمر في الحرب من أجل أرضنا مهما كان الثمن. سنحارب في الغابات وفي الحقول وفي الشواطئ وفي الشوارع".

وتابع قائلا: "أرجوكم أن تزيدوا من ضغط العقوبات على هذا البلد (روسيا)، أرجوكم أن تعترفوا بأن هذا البلد دولة إرهابية، أرجوكم أن تتأكدوا أن السماء الأوكرانية آمنة.. أرجوكم أن تتأكدوا من أنكم تفعلون ما يتعين فعله".

ويخاطب زيلينسكي شعبه والعالم من كييف على نحو دوري منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده قبل 12 يوما.