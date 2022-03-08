وكان الاتحاد الدولي للجمباز أعلن أنه سيبدأ إجراءات انضباطية ضد المتسابق الروسي بسبب "سلوكه الصادم".

واحتل المتسابق البالغ عمره 20 عاما المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين، في كأس العالم للأجهزة في الدوحة، واستعرض الحرف(z) عندما صعد على منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية.

وتستخدم القوات الروسية نفس هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الغزو للدولة المجاورة. ويستخدم بعض الداعمين للغزو الحرف ذاته أيضا.

وقال كولياك لشبكة التلفزيون الروسية المملوكة للدولة: "إذا كانت هناك فرصة ثانية وكان علي أن أختار مرة أخرى ما إذا كنت سأخرج بالحرف زد على صدري أم لا فسأفعل الشيء نفسه بالضبط.

"تعرفت عليه من خلال جيشنا وفهمت مغزى هذا الرمز. اتضح أنه (يعني) "للنصر "و" من أجل السلام.

"لا أتمنى أي مكروه لأي شخص. أظهرت موقفي فقط. بصفتي من الرياضيين سأقاتل دائما من أجل النصر وسأدافع عن السلام".

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان "يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من لجنة القيم أن تفتح إجراءات انضباطية ضد...كولياك بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للأجهزة".