وذكر مسؤول رفيع في البنتاغون أن القوات الروسية خسرت 5 في المئة من عتادها العسكري داخل أوكرانيا، أي ما يقارب 190 ألف قطعة حربية وآلية.

وأشار إلى أن "الفضاء الجوي شمالي أوكرانيا وفي جنوبها صار تحت سيطرة روسية، وذلك من خلال أنظمة الدفاع الصاروخي الأرض-جوّ التي نشرتها موسكو".

وأوضح المسؤول أنه "ثمة عراقيل بدأت تظهر أمام عمليات إيصال السلاح الأميركي إلى الجيش الأوكراني".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت، الأحد، عن أربعة مسؤولين أن موسكو باشرت في الأيام الأخيرة بتجنيد مقاتلين سوريين وأجانب لاستخدامهم في القتال في أوكرانيا.

ويأتي ذلك فيما صعدت القوات الروسية من حشودها حول كييف، مما مؤشر على قرب اقتحامها للعاصمة الأوكرانية، وذلك بعد دخول حربها في البلاد يومها الثاني عشر على التوالي.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو، إن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تجمعت بعدد كافٍ قرب العاصمة.

من جهتها، عززت القوات الأوكرانية دفاعاتها حول العاصمة كييف، وقامت بحفر الخنادق في عدة مناطق حول المدينة، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة.