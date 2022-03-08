وأضافت المصادر أن القوات تتألف من مجموعة من المقاتلين الشيشان وآخرين من قوات مكلفة بحماية العاصمة موسكو.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هدف تلك القوات هو القضاء على القوات الأوكرانية التي تدافع عن العاصمة والوصول إلى المربع الحكومي في كييف، إذ تعاني القوات الأوكرانية في تلك المنطقة من نقص في الذخيرة بعد 12 يوما من المعارك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الروسية طلبت من عمدة إيربين تسليم المدينة، لكنه رفض ذلك بعد ساعات من القتال بين الجانبين.

وتتزامن تلك التطورات مع تصريحات للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، التي أبدى فيها خيبة أمل من الناتو، قائلا إن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام إلى الحلف العسكري بعد رفضه فرض حظر طيران في أجواء بلاده، محملا الغرب مسؤولية مقتل المدنيين جراء الغارات الروسية الجوية.

ويرجح مراقبون أن العمليات العسكرية ستزداد حدة مع انتهاء سريان عمل الممرات الإنسانية عند التاسعة مساء بتوقيت كييف.