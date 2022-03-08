وفي وقت لاحق، أجرى زيلينسيكي مقابلة مع شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية أكد فيها أن الرئيس الروس فلاديمير بوتن لن يتوقف عند أوكرانيا، محذرا من أنه "سيفترس" دولا أخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبفيديو صوّر عن طريق الهاتف الذكي، تجول زيلينسكي في المقر الرئاسي بوسط كييف، وكتب عليه تعليقا باللغة الإنجليزية: "أنا موجودد في كييف، وفي بانكوفا (حيث يقع المقر الرئاسي)، بلا تخفي وبلا خوف من أحد وسأفعل كل ما يلزم للفوز بهذه الحرب".

وهذه أول مرة يعود فيها زيلينسيكي علنا إلى المقر الرئاسي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، حيث يتوارى عن الأنظار في مقر سري.

وخلال المقابلة التلفزيونية، توسل زيلينسيكي الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد طالب مرارا الولايات المتحدة والغرب بفرض حظر طيران فوق بلاده لتحييد التفوق الجوي الروسي، لكن ذلك لم يحدث.

وذكر أنه تحدث مع بايدن، السبت الماضي، لمدة 40 دقيقة حيث ناقش فيها الأمر.

وأكد زيلينسكي أن "الوحش بوتن" لن يتوقف بمجرد اجتياح أوكرانيا.

وأضاف: "نحن أولا، وسوف تكونون أنتم (الغرب) في المرحلة الثانية.. كلما أكل هذا الوحش أكثر، رغب في المزيد".

ووصف بلاده بأنها منطقة حرية تحتاج إلى حماية، وقال: "عندما يتم انتهاك حدود الحقوق والحريات والتدخل فيها ، فعليك (يقصد الغرب) أن تحمينا".