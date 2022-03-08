واعتقلت السلطات الإيرلندية رجلا اقتحم بشاحنة بوابات السفارة الروسية في إيرلندا، احتجاجا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السائق وهو يرجع بالسيارة إلى الخلف مقتحما بوابات السفارة في دبلن ثم يتوقف بعد تحطم إحدى البوابات.

وأظهر تسجيل مصور الرجل الذي تحدث بلكنة إيرلندية يوزع صورا فوتوغرافية قال إنها لأسرة قُتلت في أوكرانيا الأحد، ويقول لمن تجمعوا بالخارج إنه يريد أن يرحل السفير الروسي عن البلاد.

ورسم محتجون شعارات مناهض للحرب على جدران السفارة في الأيام الماضية.