وكتبت الفرقة في تغريدة على موقع تويتر "تتعامل عشر سيارات إطفاء و70 من رجال الإطفاء مع حريق واضح للغاية في منطقة وايت تشابل. يرجى تجنب المنطقة قدر الإمكان".

وأظهرت لقطات مصورة نشرها رجال الإطفاء على موقع "تويتر" ألسنة لهب برتقالية ودخانا يتصاعد من مبنى شاهق.

ووضحت الفرقة، أن عمليات الإطفاء الجارية تستخدم سلما شاهقا من 64 مترا، موضحة أنها تلقت أكثر من 50 مكالمة للإبلاغ عن الحريق.

وأشارت الفرقة، إلى أن رجال الإطفاء تعاملوا مع حريق في الطابق السابع عشر داخل بناية تتألف من 21 طابقا.

وأوضحت أن أسباب نشوب الحريق في المبنى ما تزال غير معروفة في هذه المرحلة المبكرة، فيما يرتقب أن يجري الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق.

وعلق عمدة لندن، صديق خان، على الحريق، قائلا إنه يتواصل عن كثب مع هيئة الإطفاء، داعيا الناس إلى الابتعاد عن الموقع.