وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، لشبكة "بي بي سي" إن "المشكلة أو التحدي (في مسألة الممرات الانسانية) هو توصل الجهتين إلى اتفاق يكون ملموسا وعمليا ودقيقا".

وأوضح "نحن نتحدث معهم منذ أيام لجعلهم يتوصّلون إلى اتفاق دقيق بما يكفي ليُنفذ فيما بعد"، لافتا إلى استمرار وجود بعض المشاكل بما يخصّ الطرق مثلا.

وبالإشارة إلى فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر موجود في ماريوبول، أوضح أنهم "كانوا جاهزين (الأحد) رغم أن الاتفاق لم يكن واضحا بشكل كامل. وبمجرد وصولهم إلى نقطة التفتيش الأولى، أدركوا أن الطريق التي كانوا سيسلكونها كانت ملغومة".

وتابع "لذا من المهم جدا أن يعقد الطرفان اتفاقا محددا لكي نتمكّن من تطبيق ذلك على الأرض فيما بعد".

وأعلن الجيش الروسي الإثنين فتح ممرات انسانية عديدة وإقرار وقف إطلاق نار محلي لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية والتي تشهد قتالا عنيفا.

وأعلنت موسكو أنها نقلت هذه المعلومات إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.