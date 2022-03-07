وبحسب الجيش الفرنسي، فإن القيادي المتطرف الذي جرى تحييده في ضربة لتنظيمات الإرهاب بالمنطقة، كان يشرف على الشؤون المالية واللوجستية.

وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم "أبو عمار الجزائري"، ليل 25-26 فبراير في منطقة تقع على بعد حوالى 160 كلم شمال تمبوكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال المتطرفين بمالي، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من البلد الإفريقي.

وأضافوا، في بيان، أنهم اتفقوا على وضع خطط بشأن كيفية البقاء في المنطقة، خاصة النيجر ودول خليج غينيا بحلول يونيو 2022.

وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.

ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمته.