وحذرت الدفاع الروسية من محاولات استفزازية نووية قد تقوم بها "كتيبة آزوف الأوكرانية القومية النازية" في وقت لاحق اليوم، من خلال شن هجوم على مختبر نووي تابع لمعهد أبحاث في خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الكتيبة المذكورة قد تسعى لشن هذا الهجوم، وإلصاق التهمة بالجانب الروسي على غرار الحادث الذي وقع في محيط منشأة زابوروجيا النووية قبل أيام.

وفي سياق التهديدات النووية في حرب أوكرانيا، أعربت وكالة الطاقة الذرية تعرب عن "قلقها البالغ" على أمن منشأة زابوريجيا، وسط البلاد.

وقالت الوكالة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، إن ها تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء تقارير تفيد بانقطاع التواصل مع أكبر منشأة نووية في أوروبا بعدما سيطرت عليها القوات الروسية

.وكانت القوات الروسية قد هاجمت منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الجمعة وسيطرت عليها.

وجاء في بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أبلغتها بأن إدارة المنشأة باتت تتلقى الأوامر من قيادة القوات الروسية.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية أغلقت بعضا من شبكات الخلوي والإنترنت، وبأن خطوطا هاتفية لا تعمل وكذلك الرسائل الإلكترونية والفاكس.

وقالت الوكالة إن التواصل عبر الهاتف النقال لا يزال ممكنا إنما نوعيته رديئة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي "أنا قلق للغاية إزاء التطورات التي تلقيت تقارير بشأنها اليوم".

وتابع "من أجل تشغيل المنشأة بشكل آمن يجب أن يُسمح للإدارة وأفراد الطاقم بأن يمارسوا مهامهم اليومية في ظروف مستقرة من دون تدخل خارجي أو ضغط غير مبررين".

وأعرب غروسي عن "قلق بالغ" إزاء "تدهور الأوضاع في ما يتعلق بالتواصل الحيوي بين الهيئة الناظمة ومنشأة زابوريجيا".

وقال إن التواصل الآمن بين "الهيئة الناظمة والجهة المشغلة هو جزء أساسي من أمن المنشآت النووية وسلامتها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباني منشأة زابوريجيا ومفاعلاتها آمنة.