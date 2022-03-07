وأوضحت أن الجماعات القومية النازية قامت بترويعهم وإطلاق النيران مما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وجرح 5 آخرين.

كما أكدت الوزارة تدمير 2396 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية.

وأضافت أن روسيا أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-27 وطائرة واحدة من طراز سو-25 وطائرتي هليكوبتر وبعض الطائرات المسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

هجوم في ماريوبول

وفي السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الانفصاليين شنوا هجوما في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا وأن معظم القتال وقع في الجزء الغربي من المدينة.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية ستوقف اليوم إطلاق النار لفتح ممر إنساني للخروج من المدينة المحاصرة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة.

وأشارت روسيا إلى إنه سيتم فتح 6 ممرات إنسانية حول المدن الأوكرانية للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "قدمنا معلومات مفصلة عن الممرات الانسانية للجانب الأوكراني في وقت سابق".