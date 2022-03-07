وأورد بيان للحرس عبر تويتر: "إنها مليون مأساة إنسانية، مليون شخص طردتهم الحرب من منازلهم" منذ 24 فبراير.

وأضاف: "مليون شخص سمعوا حرس الحدود يقولون لهم ما أن عبروا الحدود (أنتم في أمان)".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة تجاوز 1ز5 مليون.

وقد أثار وصولهم إلى بولندا موجة تضامن واسعة.

وسهلت السلطات الإجراءات على الحدود وجهّزت مراكز استقبال، بينما قدم الآلاف من المتطوعين وجبات الطعام ووسائل النقل والإقامة في منازلهم في أنحاء البلاد.