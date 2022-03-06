وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في بيان: "أنا قلق للغاية"، مضيفا أن القوات الروسية قطعت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، مما عقد الاتصالات مع المحطة.

وأضاف: "يجب السماح للإدارة والموظفين بأداء واجباتهم الحيوية في ظروف مستقرة دون تدخل أو ضغط خارجي لا داعي له".

يذكر أن هذه المحطة النووية، التي تولد حوالي 20 في المئة من الكهرباء في أوكرانيا، كانت قد تعرضت للهجوم في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حيث دارت معركة شرسة بالأسلحة النارية بين القوات الروسية والأوكرانية، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى تدريب من 6 طوابق.

وقالت وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة، إنه لحسن الحظ لم يتعرض أي من المفاعلات الستة في المحطة النووية لأضرار مباشرة، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع "ظلت طبيعية".

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات "أقوى" على موسكو بعد قصف المنشأة النووية الأوكرانية.