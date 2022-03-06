وقالت القيادة في دونيتسك، بأن في حوزتها وثائق تؤكد هذا المخطط، وفقما ذكرت موفدة "سكاي نيوز عربية".

ووفق الوثائق فإن المخطط المذكور، كان يعد بدعم غربي، وبمشاركة من المجموعات القومية النازية الأوكرانية.

وكان بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، قد صرّح بأن وقف إطلاق النار سيكون ساري المفعول بين العاشرة صباحا والتاسعة مساء في ماريوبول، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".

وانهار وقف إطلاق النار الموعود السبت في ماريوبول، وقال مسؤولون أوكرانيون إن عملية الإجلاء للمدنيين قد أجهضت لأن المدينة المحاصرة ما زالت تتعرض للهجوم.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باللوم على أوكرانيا في انهيار وقف إطلاق النار، وحذر من أن المقاومة المستمرة من جانب أوكرانيا تعرض مستقبل البلاد للخطر.