إلا أن الخارجية الروسية نشرت في حسابها على موقع "تويتر" مقابلة بالفيديو مع عائلة هربت من ماريوبول، لترد على الاتهامات الأوكرانية بالاستمرار في إطلاق النار وتعطيل خروج المدنيين.

وأرفقت الوزارة الفيديو بتعليق جاء فيه: "رغم كل الجهود والممرات الإنسانية من قبل وزارة الدفاع الروسية، فإن الوحدات القتالية للنازيين الجدد في ماريوبول تمنع المدنيين من مغادرة المدينة، وتستخدمهم دروعا بشرية. عدد قليل من العائلات تمكنت من الفرار".

ويظهر في الفيديو عائلة تروي ما حدث لها في ماريوبول، مؤكدة أن "الجيش الأوكراني استهدف مناطق مدنية لإيهام الجميع بأن الروس هم من يقصفوننا".

وأضاف الرجل الذي يظهر في الفيديو: "كنا نرى مصدر إطلاق النار بأعيننا. عانينا الكثير ولم نكن ننام في الليل أو النهار. عشنا على مدار 10 أيام تحت القصف الذي كنا نرى مصدره. كان هدفهم إظهار روسيا وقوات دونتسيك (الموالية لموسكو) على أنهم يقتلون المدنيين".

وكان مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود قد قال السبت إنه "من الضروري" إجلاء سكان مدينة ماريوبول بسرعة بسبب الوضع الإنساني "الكارثي" فيها مع تواصل حصارها من الجيش الروسي وحلفائه.

وصرح منسق الطوارئ في المنظمة غير الحكومية في أوكرانيا لوران ليغوزات لوكالة "فرانس برس"، أن "الوضع في ماريوبول كارثي ويسوء يوما بعد آخر".

وأشار متحدثا من مدينة لفيف غرب أوكرانيا: "لم يعد هناك ماء اليوم، يعاني الناس من مشاكل كثيرة في الحصول على مياه الشرب، وقد أصبحت هذه مشكلة أساسية إلى حد ما. لم يعد هناك كهرباء ولا توجد تدفئة. الطعام ينفد والمحلات فارغة".

وأعلنت روسيا وقف إطلاق النار صباح السبت وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول ومدينة فولنوفاخا المجاورة والمحاصرة أيضا.

لكن الأوكرانيين أرجؤوا في وقت لاحق عمليات الإجلاء، مؤكدين انتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار، وهو ما نفته موسكو.