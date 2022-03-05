فقد قالت بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنه تأكد سقوط ما لا يقل عن 351 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فيها.

وأضافت البعثة إصابة 707 آخرين جراء المعارك في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأعداد الحقيقية ربما تكون "أعلى بكثير"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقالت البعثة إن غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الفوهات وبالقذائف الصاروخية والضربات الجوية.

وقالت "يعتقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، لا سيما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وخصوصا خلال الأيام القليلة الماضية مع تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، في حين لم يتسن بعد إثبات صحة العديد من التقارير الأخرى"، وفقا لفرانس برس.

وأوضحت البعثة أنه لم يتم التأكد بعد من مزاعم سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح في بلدة فولنوفاخا حيث لا تزال المحاولات جارية لفتح ممر إجلاء آمن.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت أيضا بلجوء ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، فيما يتوقع أن يرتفع العدد مع بداية الأسبوع المقبل إلى أكثر من 1.5 مليون لاجئ.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية اللاجئين يتجهون إلى بولندا، حيث تشير التقديرات إلى أن وارسو استقبلت حوالي 700 ألف لاجئ منهم.