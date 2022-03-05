وأوضح بوتن في تصريحات أثناء زيارته مقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت": "لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية".

وأضاف: "نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها"، مشيرا إلى أن روسيا "واجهت تهديدا حقيقيا".

كما تحدث الرئيس الروسي على المفاوضات التي بدأت مع كييف قبل أيام ولم تثمر عن شيء ملموس بعد.

وقال بوتن: "طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".

واعتبر أن كل شيء في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "يمضي كما هو مخطط له"، مؤكدا ثقته في أن "الجيش الروسي سيحقق كافة أهدافه"

ومن جهة أخرى، شدد بوتن على أن "أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر، سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية".

وفي السياق ذاته، قال بوتن إن "النازيين الجدد"، في إشارة إلى القوات الأوكرانية، يمنعون المدنيين من مغادرة مدن في أوكرانيا، مؤكدا أن "هناك جهات تستخدم الطلاب الأجانب رهائن".