وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرا، مضيفا أن عدد اللاجئين الفارين من العمليات العسكرية الروسية بلغ حتى الآن قرابة 1.3 مليون لاجئ.

وأضاف غراندي في تصريح لرويترز عبر الهاتف: "هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وتابع أن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا، لكنه حذر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا.

وعلى الصعيد ذاته، شكر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، نظيره البولندي أندريه دودا على "استقبال ومساعدة 700 ألف أوكراني وغيرهم" ممن فروا من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.