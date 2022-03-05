والمدينتان هما ماريوبول، التي تحاصر القوات الروسية ميناءها الاستراتيجي على بحر آزوف، إضافة إلى فولنوفاخا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح" من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، و"فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

لكن وكالة الإعلام الروسية ذكرت نقلا عن وزارة الدفاع، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في باقي مناطق أوكرانيا.