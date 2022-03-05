ويتطلع الجيش الروسي للاستيلاء على مدينة ميكولايف، وهو موقع من شأنه أن يسمح لهم بدعم أي عمليات إنزال برمائي في المستقبل في أوديسا.

وحذر مسؤول مخابرات غربي كبير نقلت عنه الصحيفة، من أنه يجب الاستعداد لخسائر فادحة في الأرواح البشرية، وخاصة المدنيين في الأيام والأسابيع المقبلة مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة.