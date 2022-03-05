نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هجمات الجيش الأوكراني والتخطيط الفاشل أعاقا قافلة روسية ضخمة كانت تتجه ببطء نحو العاصمة الأوكرانية كييف، لكن ذلك لم يمنع القوات الروسية في الجنوب من مواصلة تقدمها، في سعيها للسيطرة على مدينة رئيسية يمكن أن تسهل المزيد من الهجمات.
ويتطلع الجيش الروسي للاستيلاء على مدينة ميكولايف، وهو موقع من شأنه أن يسمح لهم بدعم أي عمليات إنزال برمائي في المستقبل في أوديسا.
وحذر مسؤول مخابرات غربي كبير نقلت عنه الصحيفة، من أنه يجب الاستعداد لخسائر فادحة في الأرواح البشرية، وخاصة المدنيين في الأيام والأسابيع المقبلة مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة.