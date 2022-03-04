أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى فضلا عن إصابة عشرات من المصلين أثناء صلاة الجمعة.