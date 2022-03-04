وأضاف الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن مقاتلة واحدة على الأقل من طراز "إف- 35" حلّقت في الأجواء، بدون عاكسات الرادار التي يجري تركيبها حتى أثناء العمليات في وقت السلم، لتعريف الرادارات في المنطقة بأن الطائرة ليست في وضع هجومي أو عسكري يتطلب تجاوز الرادار.

وكان سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع إعادة تموضع 6 مقاتلة من طراز "إف- 35" في بحر البلطيق، لدعم عمليات الأمنية الجوية لحلف شمال الأطلسي.

وتدعم مقاتلات الجيل الخامس العديد من المهام الدفاعية الجوية لحلف الناتو.

لكن يبدو أن مقاتلات (إف- 35)، الأكثر تطورا في العالم، لم تحمل على ظهرها عاكسات الرادار.

وتظهر صورة نشرتها القوات الجوية الأميركية أن مقاتلة واحدة على الأقل لم تحمل أجهزة مقطع عرض الرادار (عاكسات الرادار)، وهو الجهاز الذي يجعل الطائرة مكشوفة للرادار "عن عمد"، في إشارة إلى أنها لا تقوم بأي عمل عدائي يتطلب منها التخفي.

وغياب هذا العاكس، يعني أن مقاتلة "إف- 35"، كانت في وضع شبحي بالكامل أثناء الطيران، وهو ما يشير إلى أنها كانت في موقف عملياتي.

وتزود طائرات "إف- 22"، و "إف- 35" بعاكسات الرادارات لجعلها مكشوفة بشكل متعمد، ويتم تثبيت هذه الأجهزة على الطائرات الحربية وهي على الأرض.

وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي قد يتم فيها رصد طائرات "إف- 35" الأميركية بالقرب من المجال الجوي لعدو محتمل بدون وهي في وضع الشبح بشكل كامل.