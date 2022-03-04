وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستتيح للأوكرانيين في الولايات المتحدة بدءا من الأول من مارس بالبقاء والعمل على نحو قانوني لمدة 18 شهرا، وفق "رويترز".

وقالت الوزارة إن هذا البرنامج سيسري على قرابة 75 ألف أوكراني.

وسيحصل الأوكرانيون على إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل بموجب برنامج يعرف بوضع الحماية المؤقت.

ويمنح البرنامج المهاجرين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بأمان، بسبب ظروف استثنائية مثل الصراعات العنيفة أو الكوارث الطبيعية، إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة، على نحو قانوني لفترة محددة.

وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، الخميس، إنها أوقفت رحلات الترحيل إلى أوكرانيا بسبب "الأزمة الإنسانية الراهنة".

وفر أكثر من مليون أوكراني إلى بلدان وسط أوروبا المجاورة منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة".