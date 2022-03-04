وشركة "أوبر" هي شركة تكنولوجية أميركية قامت بتطوير تطبيق أوبر للهواتف النقالة، والذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب سائق مع سيارته بغرض التنقل، بينما يستخدم السائقون التطبيق لتسجيل أنفسهم كسائقين مسجلين.

كما أعلنت "أوبر" توفير رحلات مجانية للعاملين في مراكز استقبال المهاجرين البولندية، وستقلهم مجانا عند نقل البضائع إلى مستودعات المنظمات الإنسانية في بولندا.

كما سيوفر التطبيق خاصية التبرع، للسماح للركاب في الولايات المتحدة بالتبرع للجنة الإنقاذ الدولية من أجل اللاجئين الأوكرانيين.

كما ستوفر الشركة مدفوعات مسبقة لجميع السائقين في أوكرانيا المسجلين على التطبيق، دعما لهم خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة إنها أوقفت عملياتها مؤقتا في أوكرانيا لحماية السائقين والركاب، لكنها ستنظر في استعادة الخدمات "على أساس كل مدينة على حدة" عندما يكون الوضع آمنا.