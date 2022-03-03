وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات الجديدة السكرتير الصحفي لبوتن، دميتري بيسكوف، وأليشر برهانوفيتش عثمانوف، أحد أغنى الأفراد في روسيا وحليف وثيق لبوتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أيضا أنها ستفرض حظرا على التأشيرات على 19 من النخبة الروسية وعشرات من أفراد عائلاتهم والمقربين.

وقال البيت الأبيض في بيان أعلن عن العقوبات الجديدة "سيتم فصل هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم عن النظام المالي الأميركي. سيتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وسيتم حظر استخدام ممتلكاتهم".

وستفرض الولايات المتحدة عقوبات على قائمة موسعة من أصدقاء بوتن وأفراد أسرهم.

وأحد النخب هو أليشر برهانوفيتش عثمانوف، أحد أغنى أفراد روسيا وحليف مقرب لبوتن. إذ سيتم حظر ممتلكاته من الاستخدام في الولايات المتحدة، بما في ذلك يخته، وهو أحد أكبر اليخوت في العالم، بالإضافة إلى طائرته الخاصة، إحدى أكبر الطائرات المملوكة للقطاع الخاص في روسيا.

وستفرض الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات على 19 من القلة الحاكمة و47 من أفراد أسرهم والمقربين.

ومن بين الأشخاص الذين تشملهم سلسلة العقوبات الجديدة: