في إشارة ساخرة للمائدة الطويلة التي استخدمها بوتن في اجتماعاته مؤخرا مع قادة أجانب ومسؤولين روس، قال زيلينسكي: "إجلس معي للتفاوض، فقط ليس على بعد 30 مترا. أنا لا أعض. ما الذي تخشاه؟".

خلال مؤتمر صحفي الخميس، أضاف زيلينسكي أن احتمالات إجراء جولة أخرى من المباحثات بين مفاوضين روس وأوكرانيين لا تبدو مشجعة، لكنه أكد على الحاجة للتفاوض، مشيرا إلى أن "أي كلمات أهم من الطلقات".

وقال إن العالم كان أبطأ من اللازم في تقديم الدعم لأوكرانيا وحث القادة في الغرب على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لمنع وصول الطائرات الحربية الروسية.

واستبعدت الولايات المتحدة وحلفاء الناتو اتخاذ الخطوة التي ستضع الجيوش الروسية والغربية في مواجهة مباشرة.

ودفع زيلينسكي بأنه إن ظل الغرب مترددا في إعلان حظر الطيران فوق أوكرانيا، فعليه أن يزود كييف على الأقل بطائرات مقاتلة.

من جانب آخر، قتل الجنرال أندري سوخوفيتسكي، الجنرال القائد للفرقة الروسية السابعة المحمولة جوا خلال قتال في أوكرانيا في بداية هذا الأسبوع.

وأكدت منظمة محلية للضباط مقتله في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا. لم تتضح على الفور ملابسات مقتله.

بدأ سوخوفيتسكي، وكان عمره 47 عاما، خدمته العسكرية كقائد فصيل بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية واستمر في الترقي ليتولى مناصب قيادية مهمة.

وستقام مراسم جنازة في نوفوروسيسك لكن لم يفصح على الفور عن مزيد من التفاصيل.