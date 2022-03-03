وقال بوتن خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي: "لدينا عسكريون يناضلون بصمود وحتى بعد الإصابات، ويبقى جنودنا وضباطنا في الصف الأول، حفاظا على أرواح المواطنين. الجنود يظهرون شجاعة كبيرة".

وأضاف: "أريد أن أشيد على أعمال الألوية في مسار دونيتسك، حيث تمكن الجيش الروسي، وقائد فصيلة دبابات، من تدمير 5 دبابات خلال سير المعركة، قرب بلدة تشورينكا".

وأكد بوتن أن القوات الروسية، نجحت في اختراق دفاعات الجيش الأوكراني والنازيين في أوكرانيا.

وأكد بوتن أن القوات الروسية تسعى دائما للقتال دون سقوط ضحايا بين السكان الأبرياء.

وكشف بوتن خلال خطابه: "هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية، وينصبون الأسلحة الثقيلة وسط المدن والبلدات، بأسلوب إرهابي".

وأكد بوتن أن "الروس والأوكرانيون شعب واحد، حتى وإن كان جزء من الشعب الأوكراني تعرض لدعاية مضللة، وهذا يدل على حقنا في هذه الحرب".